Обыски прошли в московском офисе IT-компании Group-IB
Оперативные мероприятия прошли в московском офисе компании Group-IB, сообщили в пресс-службе организации.
«Group-IB, один из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети, подтвердила, что во вторник, 28 сентября, утром в московской штаб-квартире Group-IB по России и СНГ прошли оперативные мероприятия», — приводит сообщение ТАСС.
Как отметили в пресс-службе, причины проводимых мероприятий пока не известны, сообщает RT. Руководство и юристы Group-IB «работают над прояснением данной ситуации». Компания продолжает обслуживание клиентов и партнеров в штатном режиме.
Ранее сообщалось об обысках в офисе Group-IB в Москве, напоминает РИА ФАН. По данным СМИ, причиной проведения оперативных мероприятий могло стать некое уголовное дело, по которому задержали генерального директора Group-IB Илью Сачкова.
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