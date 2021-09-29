Обыски прошли в московском офисе IT-компании Group-IB

Оперативные мероприятия прошли в московском офисе компании Group-IB, сообщили в пресс-службе организации.

«Group-IB, один из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети, подтвердила, что во вторник, 28 сентября, утром в московской штаб-квартире Group-IB по России и СНГ прошли оперативные мероприятия», — приводит сообщение ТАСС.

Как отметили в пресс-службе, причины проводимых мероприятий пока не известны, сообщает RT. Руководство и юристы Group-IB «работают над прояснением данной ситуации». Компания продолжает обслуживание клиентов и партнеров в штатном режиме.

Ранее сообщалось об обысках в офисе Group-IB в Москве, напоминает РИА ФАН. По данным СМИ, причиной проведения оперативных мероприятий могло стать некое уголовное дело, по которому задержали генерального директора Group-IB Илью Сачкова.

