Основателя IT-компании Group-IB арестовали по подозрению в госизмене

Основатель компании Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского районного суда.

Обыски прошли в московском офисе IT-компании Group-IB

Отмечается, что Сачков заключен под стражу до 27 ноября.

Ранее стало известно об обысках в столичной штаб-квартире Group-IB. Причины оперативных мероприятий не уточнялись, пишет Ura.ru. Как сообщали СМИ, обыски в офисе IT-компании могли проводиться из-за неназванного уголовного дела, по которому задержали Сачкова.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:МоскваГосизменаАрест
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