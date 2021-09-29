Основателя IT-компании Group-IB арестовали по подозрению в госизмене
Основатель компании Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского районного суда.
Отмечается, что Сачков заключен под стражу до 27 ноября.
Ранее стало известно об обысках в столичной штаб-квартире Group-IB. Причины оперативных мероприятий не уточнялись, пишет Ura.ru. Как сообщали СМИ, обыски в офисе IT-компании могли проводиться из-за неназванного уголовного дела, по которому задержали Сачкова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru