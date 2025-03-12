Песков призвал не спешить с вопросом о 30-дневном перемирии на Украине

«В Кремле внимательно изучают заявления после встречи в Саудовской Аравии», - отметил пресс-секретарь президента РФ.



Он также допустил телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа после переговоров США и Украины, сказав, что «при необходимости он будет очень быстро организован». По его словам, возможности для сотрудничества РФ и США в том числе по редкоземельным металлам есть, но пока разговор об этом не ведется.



Ранее Трамп заявил, что рассчитывает переговорить с Путиным на этой неделе, напоминает «Свободная пресса».

