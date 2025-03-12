Песков призвал не спешить с вопросом о 30-дневном перемирии на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал «не забегать вперед», говоря о реакции РФ на предложение о 30-дневном перемирии в Украине.

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«В Кремле внимательно изучают заявления после встречи в Саудовской Аравии», - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Он также допустил телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа после переговоров США и Украины, сказав, что «при необходимости он будет очень быстро организован». По его словам, возможности для сотрудничества РФ и США в том числе по редкоземельным металлам есть, но пока разговор об этом не ведется.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает переговорить с Путиным на этой неделе, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:Дмитрий ПесковСпецоперацияПеремирие На УкраинеПеремирие

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