Песков призвал не пытаться предугадать итог встречи Путина и Трампа
Попытки предугадать результаты встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске являются большой ошибкой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, лидеры продемонстрировали взаимную политическую волю решать вопросы урегулирования на Украине посредством диалога.
«Посмотрим, что получится из этой встречи», - заключил представитель Кремля.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что на переговорах с Путиным Трамп будет стремиться договориться о прекращении огня на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
