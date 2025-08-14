Песков призвал не пытаться предугадать итог встречи Путина и Трампа

Попытки предугадать результаты встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске являются большой ошибкой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Белом доме заявили о нежелании Трампа вводить новые санкции против РФ

По его словам, лидеры продемонстрировали взаимную политическую волю решать вопросы урегулирования на Украине посредством диалога.

«Посмотрим, что получится из этой встречи», - заключил представитель Кремля.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что на переговорах с Путиным Трамп будет стремиться договориться о прекращении огня на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков

