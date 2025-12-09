Путин подписал указ о призыве граждан на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году, сообщают «Известия».

Минобороны предложило отправлять резервистов на сборы для охраны инфраструктуры

Согласно документу, организация сборов возложена на кабмин РФ и органы власти регионов. Отмечается, что на сборы будут призваны сотрудники Вооруженных сил РФ, воинских формирований МЧС, Росгвардии, ФСБ и органов государственной охраны.

Ранее в России уточнили порядок пребывания граждан в мобилизационном резерве. Отмечается, что они не являются военнослужащими, но на них распространяются соцгарантии этой категории. При этом резервистов не будут отправлять на СВО. До этого в РФ утвердили круглогодичный призыв на срочную службу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
