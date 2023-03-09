На российско-грузинской границе образовалась автомобильная пробка

На пропускном пункте Верхний Ларс в Грузии в сторону России образовалась автомобильная пробка, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Яндекс. Карты».

Зеленский прокомментировал протесты в Грузии

Ее длина превышает километр. Информацию подтверждают и пользователи интернета, которые выкладывают в Сеть соответствующие фотографии.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что власти страны должны воздержаться от применения силы в отношении протестующих.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыГраницаГрузия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры