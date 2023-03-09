На российско-грузинской границе образовалась автомобильная пробка
9 марта 202305:27
На пропускном пункте Верхний Ларс в Грузии в сторону России образовалась автомобильная пробка, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Яндекс. Карты».
Ее длина превышает километр. Информацию подтверждают и пользователи интернета, которые выкладывают в Сеть соответствующие фотографии.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что власти страны должны воздержаться от применения силы в отношении протестующих.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru