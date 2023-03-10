Телеграм: Грузии – майдан, Украине – вину за газопровод

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В минувшие выходные агентство Bloomberg сообщило, что показатели российского импорта по основным направлениям вернулись на уровень 2020 года. На этой неделе стало известно, что, по данным Евростата, в 2022 году товарооборот России и Евросоюза вырос на 2,3% и достиг восьмилетнего максимума, а импорт европейских стран из России оказался на уровне исторического максимума. И это не единственные неприятности для инициаторов антироссийских санкций.

«Банкста» следит за тем, как растет количество покупателей российской нефти:

«Сообщают, что Пакистан получит первую пробную партию сырой нефти из России в следующем месяце, в апреле 2023 года. При этом Россия согласилась получать платежи в российских рублях, китайских юанях или эмиратских дирхамах».

«Газ-Батюшка» рассказывает, что инициированный Россией переход на торговлю в национальных валютах угрожает доллару:

«Россия уже пять месяцев подряд остается главным экспортером нефти для Индии. При том многие сделки проходят не в долларах США, которые являлись основной валютой в нефтяной отрасли несколько десятилетий, а в других валютах. Об этом пишет Reuters. <…> Индия в прошлом году заменила РФ Европу и стала крупнейшим импортером российской нефти, перевозимой по морю. Нью-Дели воспользовался значительными дисконтами и увеличил импорт российской нефти в 16 раз по сравнению с 2021 годом. Вряд ли, конечно, угроза доллару становится слишком опасной. Но все же санкции могут немного ослабить экономику Запада и при том не достигнуть своей главной цели – разрушить экономику России».

«АДЕКВАТ Z» пишет об усилении китайско-российских связей и ослаблении китайско-американских:

«Внешняя торговля Китая за январь и февраль: минус 8,3 процента к этому периоду прошлого года. Вероятнее всего, инерция отмененных в конце года сверхжестких карантинов. Товарооборот Китая с Россией за тот же период: плюс 25,9 процента к прошлым январю и февралю. Это при том, что в прошлом году двусторонняя торговля и так выдала исторический рекорд. Очень рифмуется с сегодняшними словами китайского министра иностранных дел о всемерном укреплении отношений как абсолютном императиве, вытекающем из глобальной обстановки. Товарооборот Китая с США за эти же месяцы: минус 17,4 процента. Не менее красноречивый показатель динамики и перспектив еще одних двусторонних отношений, которые американцы продолжают обваливать осознанно и методично. Ожидаемый весной визит Си в Москву обещает быть очень, очень интересным».

«На кухне у повара» читает британскую прессу:

«Корреспондент британского таблоида Daily Mail Сью Рейд считает, что эффективность западных санкций в отношении России вызывает сомнения. Чтобы прийти к этому умозаключению, ей было достаточно сравнить магазинные полки в российских магазинах с дефицитом яиц и овощей в Соединенном Королевстве. Корреспондент сослалась на фотографию, сделанную в одном из супермаркетов Перми, на которой изображены полки с овощами, сравнив ее с аналогичной фотографией из магазина в Бристоле, демонстрирующей полупустые полки. Журналистка особо подчеркнула, что в настоящее время британские супермаркеты вынуждены вводить ограничения на количество доступных для покупки томатов и огурцов. Она обратила внимание на то, что жителям РФ не приходится страдать от подобных трудностей. Кроме того, по словам Сью Рейд, россияне за последнее время не сталкивались со стремительным ростом цен на топливо и электроэнергию, в отличие от граждан Великобритании».

«Экономика – и точка!» отмечает, что поляки страдают не меньше англичан:

«Опять ударили по себе... Из-за санкций против России резко взлетели цены на туалетную бумагу в Польше. За год туалетка подорожала на 50%. Причина в нарушении цепочек поставок, в которых использовались российские целлюлоза и древесина. Быстро заменить их нечем. Наши производители переориентировались на Северную Африку, Ближний Восток и Азию, экспортные доходы и все рабочие места сохранили. Ну а поляки пусть утешают себя тем, что запретили выпускать на территории РФ смываемую втулку...»

