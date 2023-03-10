Телеграм: Грузии – майдан, Украине – вину за газопровод
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Россия и её солдаты без штрафов
Правительство России поддержало законопроект об отмене штрафов за неоплату ЖКУ всем участникам спецоперации, в том числе мобилизованным и добровольцам, а также их семьям. Авторы каналов пишут и о других мерах поддержки.
«Cass&Ra» рассказывает, что ЛДПР следует примеру «Единой России» в деле помощи участникам спецоперации:
«ЛДПР врывается в патриотическую повестку – на втором году СВО партийцы создали волонтерское движение "Плечом к плечу" для объединения волонтеров, помогающих российским военным на фронте. За основу взята известная и существующая уже в нескольких регионах инициатива "Шьем для наших". Она начиналось как инициатива нескольких активисток, а сейчас объединяет десятки женщин в 150 городах России. Это можно только приветствовать. Пока самой активной политической партией в работе по данному направлению была "Единая Россия". По объемам помощи и разветвленности точек ее оказания на освобожденных территориях "партия власти" является безоговорочным лидером среди всех общественных движений. Но тут важны усилия всех сил, и ЛДПР найдет свою нишу».
«Доктор Z прописал» пишет про поощрение добровольцев:
«Правительство утвердило правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий. Закон, который наделяет добровольцев статусом ветерана, был принят в ноябре прошлого года. Законом предусмотрен ряд льгот, например, по налогу на имущество и оплату коммунальных платежей. Также полагается ежемесячная денежная выплата. Удостоверение ветерана боевых действий – документ необходимый, поскольку служит подтверждением статуса и прав на льготы. В данном случае речь идет об удостоверениях для людей, которые вступили в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти. Выдавать такие удостоверения будут военкоматы – по месту учета либо месту жительства. Для этого надо будет подать заявление. В том случае, если документы, подтверждающие участие в добровольческом формировании, были утеряны, их будет искать военкомат, самостоятельно заниматься этим не придется».
«Железный Феликс» отмечает полезную инициативу главы Бурятии:
«Глава Бурятии взял на поруки семью воина, погибшего в спецоперации. Алексей Цыденов и его супруга Ирина стали новыми родными для Санжидмы Шириповой и ее дочери Арьяны. Отец годовалой Арьяны, командир отделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Чингис Ширипов героически погиб 30 июля прошлого года. Своим личным примером губернатор запустил инициативу "Брат отца" и призвал брать шефство над семьями, оставшимися без кормильца. Нет необходимости объяснять, насколько это важно таким семьям. Материальная поддержка, которая оказывается государством, это хорошо – базис. Нет сомнений, что никто не окажется без средств для существования, однако любые формы материальной поддержки неспособны заменить отцовское покровительство, внимание и заботу. <…> Взять опеку над семьей – это не на камеру встретиться и что-то пообещать, это ответственность на всю жизнь. Чужих детей, как известно не бывает, все – СВОи».
«Всевидящее око» радуется за курганского губернатора, чью инициативу поддержал Владимир Путин:
«Продолжаем следить за тем, как воплощаются в реальность задачи, озвученные в послании президента Федеральному Собранию. Сегодня по итогам встречи с курганским губернатором Вадимом Шумковым президент предложил внедрить по всей стране "паспорт семьи мобилизованного". Проект особенно интересен тем, что это – региональная курганская инициатива, о которой Шумков рассказал Путину. Которая показала свою эффективность. Поэтому теперь ее масштабируют на всю страну в рамках системы социальной поддержки военнослужащих и их семей. Очень любим, когда такое происходит. Очень хотим, чтобы подобных региональных проектов было больше. И все они со временем становились федеральными».
Россия и возвращение её экономики
В минувшие выходные агентство Bloomberg сообщило, что показатели российского импорта по основным направлениям вернулись на уровень 2020 года. На этой неделе стало известно, что, по данным Евростата, в 2022 году товарооборот России и Евросоюза вырос на 2,3% и достиг восьмилетнего максимума, а импорт европейских стран из России оказался на уровне исторического максимума. И это не единственные неприятности для инициаторов антироссийских санкций.
«Банкста» следит за тем, как растет количество покупателей российской нефти:
«Сообщают, что Пакистан получит первую пробную партию сырой нефти из России в следующем месяце, в апреле 2023 года. При этом Россия согласилась получать платежи в российских рублях, китайских юанях или эмиратских дирхамах».
«Газ-Батюшка» рассказывает, что инициированный Россией переход на торговлю в национальных валютах угрожает доллару:
«Россия уже пять месяцев подряд остается главным экспортером нефти для Индии. При том многие сделки проходят не в долларах США, которые являлись основной валютой в нефтяной отрасли несколько десятилетий, а в других валютах. Об этом пишет Reuters. <…> Индия в прошлом году заменила РФ Европу и стала крупнейшим импортером российской нефти, перевозимой по морю. Нью-Дели воспользовался значительными дисконтами и увеличил импорт российской нефти в 16 раз по сравнению с 2021 годом. Вряд ли, конечно, угроза доллару становится слишком опасной. Но все же санкции могут немного ослабить экономику Запада и при том не достигнуть своей главной цели – разрушить экономику России».
«АДЕКВАТ Z» пишет об усилении китайско-российских связей и ослаблении китайско-американских:
«Внешняя торговля Китая за январь и февраль: минус 8,3 процента к этому периоду прошлого года. Вероятнее всего, инерция отмененных в конце года сверхжестких карантинов. Товарооборот Китая с Россией за тот же период: плюс 25,9 процента к прошлым январю и февралю. Это при том, что в прошлом году двусторонняя торговля и так выдала исторический рекорд. Очень рифмуется с сегодняшними словами китайского министра иностранных дел о всемерном укреплении отношений как абсолютном императиве, вытекающем из глобальной обстановки. Товарооборот Китая с США за эти же месяцы: минус 17,4 процента. Не менее красноречивый показатель динамики и перспектив еще одних двусторонних отношений, которые американцы продолжают обваливать осознанно и методично. Ожидаемый весной визит Си в Москву обещает быть очень, очень интересным».
«На кухне у повара» читает британскую прессу:
«Корреспондент британского таблоида Daily Mail Сью Рейд считает, что эффективность западных санкций в отношении России вызывает сомнения. Чтобы прийти к этому умозаключению, ей было достаточно сравнить магазинные полки в российских магазинах с дефицитом яиц и овощей в Соединенном Королевстве. Корреспондент сослалась на фотографию, сделанную в одном из супермаркетов Перми, на которой изображены полки с овощами, сравнив ее с аналогичной фотографией из магазина в Бристоле, демонстрирующей полупустые полки. Журналистка особо подчеркнула, что в настоящее время британские супермаркеты вынуждены вводить ограничения на количество доступных для покупки томатов и огурцов. Она обратила внимание на то, что жителям РФ не приходится страдать от подобных трудностей. Кроме того, по словам Сью Рейд, россияне за последнее время не сталкивались со стремительным ростом цен на топливо и электроэнергию, в отличие от граждан Великобритании».
«Экономика – и точка!» отмечает, что поляки страдают не меньше англичан:
«Опять ударили по себе... Из-за санкций против России резко взлетели цены на туалетную бумагу в Польше. За год туалетка подорожала на 50%. Причина в нарушении цепочек поставок, в которых использовались российские целлюлоза и древесина. Быстро заменить их нечем. Наши производители переориентировались на Северную Африку, Ближний Восток и Азию, экспортные доходы и все рабочие места сохранили. Ну а поляки пусть утешают себя тем, что запретили выпускать на территории РФ смываемую втулку...»
Украина и её "подрыв" газопровода
Несколько западных СМИ сообщили со ссылкой на источники, что теракты на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» организовала «проукраинская группа», не связанная с официальным Киевом.
Сенатор Григорий Карасин считает, что поверить в это могут только самые наивные:
«Усиленные попытки спихнуть ответственность за подрыв "Северного потока" на мифические проукраинские структуры смехотворны. Расчет опять сделан на наивных телезрителей, готовых поверить всему, что излагается уверенным тоном. Убежден, что за этим преступлением стоят серьезные структуры западных спецслужб. Именно поэтому так сопротивляются международному расследованию под эгидой СБ ООН некоторые его члены».
Политолог Никита Томилин зачитывается фантастической версией немецкого издания:
«Немецкая газета Die Zeit пишет, что следователи установили судно, с которого была совершена диверсия на "Северных потоках", следы ведут к компании, принадлежащей украинцам. Предположительно для секретной операции использовалась яхта, арендованная у находящейся в Польше компании. По данным следствия, эта компания принадлежит двум украинцам. Диверсия в море была проведена силами шести человек, по-видимому, это были 5 мужчин и женщина. Для аренды судна подозреваемые использовали профессионально подделанные паспорта. То есть мы все это время жили во вселенной фильмов про Джеймса Бонда, в которой систему трубопроводов стоимостью 17 млрд евро можно взорвать при помощи яхты и акваланга».
«Мышь в овощном» ждет появления в деле беглых российских бизнесменов:
«В принципе не очень сложно представить себе ситуацию, в которой сейчас кому-то предлагают принять на себя роль соучастника подрыва по натужно проталкиваемой укро-версии. Типа "А давай мы всем расскажем, что ты не только всегда в душе ненавидел режим – но и дал на операцию свою яхту (варианты – ласты, маску, компас и т.д.)? Так ведь можно будет не только из-под санкций вылезти – но и полностью обратно всю репутацию отыграть! Соглашайся, недорого!"»
«Телестрим Z» считает, что Вашингтон пытается замести следы:
«Главная задача этой информационной диверсии – отвести подозрения от США, но при этом не навредить имиджу Зеленского. Он нужен американцам с неиспорченной репутацией. Потому что его роль уже прописана в Белом доме и в кабинетах Лэнгли как мученика, который должен будет погибнуть, чтобы затем слепить из него новую украинскую икону для будущих поколений укронацистов. Это будет ребрендинг идеологии "украинства", где слишком токсичную икону Бандеры заменят на устраивающую всех икону Зеленского, которому рукоплескали американские и европейские политики, и который отдал свою жизнь ради ценностей этого западного мира».
«Мейстер» объясняет, как диверсии на «Северных потоках» связаны с ограничениями на работу российских СМИ в Европе:
«Раз. Дмитрий Песков вполне логично отметил, что Кремль не верит в "украинский след" в терактах на Северных потоках в силу сложности этой задачи. По мнению пресс-секретаря президента России, подобные версии появляются в связи с тем, что Штаты пытаются устранить возникшие в результате этого теракта "неловкости в отношениях с немцами". Два. Мы уже говорили недавно, что проблема Штатов сейчас – в не самом удачном времени для вбрасывания их версий чего бы то ни было: однозначного одобрямса не будет. А от немцев, которым диверсия на потоках в сочетании с прочим происходящим означает медленную смерть экономики на голодном энергетическом пайке – одобрямса ждать тем более странно. И с этой точки зрения на нас сейчас работают любые дискуссии в Европе, ставящие под сомнение правоту США и НАТО в чем бы то ни было. Три. В США и НАТО это прекрасно понимают. И те, кто сейчас борется с российской прессой, делает это в том числе и потому, что распространение альтернативных точек зрения прямо угрожает их благополучию – в случае, если в Европе действительно большая доля людей задумается о цене противостояния с Россией, которую им приходится платить каждый день».
Оппозиция и её скандалы
Соратник Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) Леонид Волков (признан иностранным агентом) заявил об уходе с поста председателя правления ФБК (включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Это случилось после того, как экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иностранным агентом) опубликовал письмо руководству Еврокомиссии с призывом снять санкции с бизнесмена Михаила Фридмана, в числе подписавших письмо был Волков. Сперва Волков отрицал, что поставил подпись под письмом, потом признал это, объяснив, что надеялся, что обращение расколет российские элиты. Волков подтвердил, что подписал письмо не в личном качестве, а от лица ФБК, не поставив своих коллег в известность. Венедиктов обнародовал обращение к Еврокомиссии после публикации расследования ФБК, в котором утверждалось, что бывший глава «Эха Москвы» получал в России бюджетное финансирование.
«Элитный Резерв» рассказывает, кого не брезгует поддерживать российская оппозиция:
«Вчера мы писали, что американский суд признал российских олигархов Фридмана и Авена виновными в коррупционном проведении приватизации 90-х годов в России, подрыве экономики РФ, связям с организованной преступностью и масштабной торговлей наркотиками. Этими обвинениями ранее руководствовались правительства западных стран при введении санкций против Фридмана, Авена и их "Альфа-Банка". А сегодня оказалось, что лидеры российской оппозиции за рубежом собирали подписи с просьбами снять санкции с Фридмана и Авена. Среди подписантов оказались владельцы телеканала "Дождь", журналист Парфенов, миллионер Чичваркин, чиновник 90-х годов Кох, нынешний глава навальнистов Волков и другие люди. Все эти люди подтвердили свою причастность к делу, некоторые с гордостью. Волков же стал юлить, пытаться обмануть, что этого не делал, но на волне возмущения от сторонников ему пришлось во всем признаться. В результате он уходит с поста главы навальнерской организации, вероятно, оставляя этот пост британской шпионке Марии Певчих. Совершенно неудивительно, что самые неприятные лидеры оппозиции пытались спеться с самыми неприятными олигархами».
Политик Никита Ляховецкий интересуется ценой вопроса:
«Интересно, какая такса у уважаемых лиц в белом за подпись под вот таким вот письмом? И как скоро лавочка по выдаче таких вот верительных грамот заработает в полную силу? Уверен, что найдется много желающих за круглую сумму удалить себя из санкционных списков».
«Темник» отмечает, что такие письма отвратительны даже рядовым сторонникам оппозиции:
«Если оставить в стороне разборки оппозиционеров, то последние действительно заинтересованы в таких обращениях. Так они пытаются создать стимулы для крупного бизнеса выступить против Кремля ("выступите хоть немного против – с вас снимут санкции"). Однако такая деятельность вызывает негодование даже у коллег по цеху. Ведь гозманы и волковы пытаются защищать интересы олигархов, а на простых людей, которые тоже пострадали от санкций, им наплевать».
Юрист Илья Ремесло констатирует, что в оппозиции идет грызня за гранты:
«Волкову конец, если вы еще не поняли. Через некоторое время добрый доктор вежливо спросит у него: 1) сколько он получал денег от Альфы и иных российских богачей (да, эта история не единственная, вы правильно поняли!), 2) на что потратил деньги американских налогоплательщиков (Леня, как там твои похождения, отчего у тебя землистый вид и постоянно заложен носик?) 3) какие еще грехи скрывает сговорчивая совесть Лени. И да, внутри ФБК огромный конфликт, идет борьба за гранты. Прогнозирую, что будет так: Леню "раскулачат" втихую, на время удалят от публичной деятельности. Никакого публичного наказания не будет. А вот что с ним будут делать непублично – такого я таки врагу не пожелаю».
«Новая Искренность» отмечает, что с ФБК случилось то, что случается со всеми вождистскими организациями, когда они лишаются вождя:
«С момента отравления и посадки Навального ФБК стремительно терял поддержку, статус и союзников, становясь все более токсичной и менее влиятельной организацией. В итоге волковцы прыгнули на старого прохиндея информационных войн Венедиктова, у которого всегда есть тузы в рукаве. И он не просто отбился, а убил фонду остатки репутации. Выбита и главная скрепа фонда – несомненная некоррумпированность. Если Навальному когда-то будет суждено выйти из тюрьмы, то он увидит пепелище организации, дискредитированных соратников и необходимость строить все с нуля. Но уже с негативным "бэкграундом"».
Грузия и её протесты
Массовые протесты начались в Тбилиси после принятия парламентом в первом чтении законопроекта об иностранных агентах. Авторы документа из правящей партии «Грузинская мечта» утверждали, что он полностью повторяет американский закон FARA, который требует, чтобы иностранные агенты в США раскрывали свои отношения с иностранными правительствами и финансовую информацию. Удивительно, но Госдеп США заявил, что грузинский законопроект «вдохновлен Кремлем». В четверг стало известно об отзыве законопроекта из парламента, однако протесты продолжились, демонстранты требуют отставки правительства.
«Mr. Buimistr» пытается понять, что происходит:
«Сложно разобраться! Давайте по порядку. Грузины хотели принять американский закон об иноагентах. Но грузины подумали, что американский закон об иноагентах – это российский закон. И теперь противники России хотят свергнуть власть, которая хотела принять американский закон? Санта Барбарадзе».
«Записки на заборе» считает, что политический кризис в Грузии длится десятилетиями:
«Сложно сказать, когда в республике начался политический кризис. Такое ощущение, что она в нем с начала 1990-х и лишь иногда останавливается, чтобы передохнуть. Если "Грузинскую мечту" все-таки свергнут (эта вероятность не нулевая), прежде всего стоит ждать открытия "второго фронта" против России на Кавказе. Сначала Тбилиси введет санкции против Москвы и, может быть, перекроет транзит товаров между Россией и Арменией. Затем возможны вооруженные провокации в Абхазии и Южной Осетии. Релоцировавшимся в Грузию россиянам, возможно, придется задуматься о переезде. Сторонники Саакашвили не скрывают своей неприязни по отношению к российским мигрантам. Можно уехать в Турцию или в Армению. Учитывая вероятность полной блокады Еревана, его привлекательность под сомнением. В экономическом плане Грузия только потеряет. Без торговли с Россией никаких 10% роста ВВП не будет, зато можно попробовать повторить успех Молдовы с инфляцией в 30% вместо прошлогодних 9,4%. Статус кандидата в Евросоюз ничего не даст грузинам – пример Молдовы и Украины наглядное тому доказательство».
Журналистка Ольга Оксенич оценивает вероятность государственного переворота в Грузии:
«В Грузии действительно возможен "Майдан" со всеми вытекающими – палаточным городком, серьезными столкновениями с силовиками и, как итог, с госпереворотом. И дело здесь не только в западных кураторах всего происходящего, без которых, конечно же, ничего бы не было. Дело еще и в том, что курсом правящей парламентской коалиции не довольны в стране очень многие, если не сказать, что большинство. Крайне недовольны непрерывно снижающимся уровнем жизни. И это, к сожалению, миф, что Саакашвили в Грузии ненавидят. Да, есть и такие, особенно среди тех, кто лично пострадал от его тирании. Но вместе с тем я хорошо помню, как лет 5 назад в ходе командировки много общалась с людьми на базарах, на улицах, в селах. И они мне все как один твердили, цитирую: "Лучше уж Саакашвили, чем это". Увы и ах. А сейчас, когда власть пошла улице на уступки (отозвала рассмотрение законопроектов об иноагентах, из-за которых формально все и началось), у людей появилось ощущение, что можно требовать больше и больше. И будут требовать. Оппозиция уже заявила: протесты продолжатся, несмотря ни на что. Ну, а Запад всю эту движуху радостно поддержит и направит в нужное русло, можно не сомневаться. Потому что ему нужен хаос у российских границ. Не должно остаться у Москвы, по логике США, хотя бы и относительно нейтральных соседей».
В ночь на четверг у контрольно-пропускного пункта Верхний Ларс образовалась многокилометровая пробка из автомобилей в сторону России. Ряд СМИ связали это с желанием людей уехать от массовых протестов в Тбилиси. Другие источники сообщили, что причина пробок – плохая погода.
«Мюсли вслух» размышляют о перспективах осевших в Грузии российских эмигрантов:
«КПП Верхний Ларс регулярно закрывается из-за погодных условий, что порождает очереди из желающих его проехать. Начиная с 5 марта КПП не работал из-за высокой угрозы схода лавин, однако этой ночью пробка на нем образовалась только со стороны Грузии. Кто-то скажет, что россияне-верхнеларсовцы в очередной раз словили саечку за испуг. В отличие от героев советского фильма за ними никто не гнался, но кто даст гарантии, что очередная заварушка в Грузии не выйдет боком тем, кто не решится на возвращение? Несмотря на отзыв законопроекта об иноагентах, ситуация в закавказском государстве остается крайне нестабильной».
Кирилл Шулика думает об эмигрантской судьбе:
«А из Грузии наши любители тыквенного латте уже сваливают? Мягко говоря, поводы есть, конечно. С другой стороны, было уже много поводов типа запрета на въезд знаковым людям, но никого это не испугало. Потому что по большому счету там именно любители тыквенного латте, которые рисуют единороговых и розовых пони, им точно ничего не грозит, если, конечно, они не надоедят Грузии. Те же, кому грозит, рассматривали Грузию как перевалочную базу, и там мало кто остался. Но остались... Не у всех есть деньги на дальнейшее путешествие. И вот у них ситуация становится грустной».
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