В Белгородской области женщина была ранена при атаке дрона ВСУ на автомобиль
24 ноября 202514:07
Украинский дроны атаковали Шебекинский округ в Белгородской области. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, на перекрёстке дорог Нечаевка — Зиборовка один из беспилотников атаковал легковой автомобиль, в результате чего была ранена женщина.
Он рассказал, что пострадавшую доставили в городскую больницу №2 Белгорода.
Ранее Гладков заявил, что в посёлке Октябрьский Белгородского района погиб мужчина, автомобиль которого атаковал дрон ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru