В Белгородской области женщина была ранена при атаке дрона ВСУ на автомобиль

Украинский дроны атаковали Шебекинский округ в Белгородской области. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Два человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

По его словам, на перекрёстке дорог Нечаевка — Зиборовка один из беспилотников атаковал легковой автомобиль, в результате чего была ранена женщина.

Он рассказал, что пострадавшую доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

Ранее Гладков заявил, что в посёлке Октябрьский Белгородского района погиб мужчина, автомобиль которого атаковал дрон ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествиеСпецоперацияБеспилотникиБелгородская область

