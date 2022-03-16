Песков: Президенты России и Украины должны встречаться для фиксации договоренностей
Российский лидер Владимир Путин может встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским не для обсуждений, а для фиксации достигнутых договоренностей и пониманий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Переговоры - это и есть подготовка», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.
Песков также отметил, что пока преждевременно раскрывать какие-либо наборы договоренностей России и Украины.
Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что переговоры делегаций России и Украины должны проходить в «режиме тишины», потому что любое стороннее заявление может навредить переговорному процессу.
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