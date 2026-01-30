Песков: Путин «никуда не приглашал» Владимира Зеленского
Президент РФ Владимир Путин «инициативно никуда не приглашал» украинского лидера Владимира Зеленского. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что о встрече просила украинская сторона, а Путин на это ответил, что готов к переговорам, но только в Москве.
«Встречи просил Зеленский... он, собственно, инициирует встречу... Здесь очень важно это помнить», — заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что рассуждения о возможной встрече президентов РФ и Украины в каком-либо другом месте, кроме Москвы, являются неуместными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Женщин призвали делать первый шаг для знакомства с мужчиной
- Канадские визовые центры в РФ прекратили прием документов для оформления виз
- «Трудности в праздники»: Психолог назвал причину роста разводов в январе
- Песков: Путин «никуда не приглашал» Владимира Зеленского
- Россиянам рассказали, почему таксисты отказываются от поездки
- «Свяжет руки, но обсудим»: Свинцов о моратории на блокировку соцсетей
- Песков: Россия не согласна с выводами ООН по Донбассу и Крыму
- В Госдуме объяснили, как пополнить бюджет без налогов с «нищего народа»
- С дробовиком и без денег: Зачем сотрудникам ЧОПов выдадут огнестрел
- Песков подтвердил просьбу Трампа воздержаться от ударов по украинской энергетике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru