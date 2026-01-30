Песков: Путин «никуда не приглашал» Владимира Зеленского

Он напомнил, что о встрече просила украинская сторона, а Путин на это ответил, что готов к переговорам, но только в Москве.

«Встречи просил Зеленский... он, собственно, инициирует встречу... Здесь очень важно это помнить», — заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что рассуждения о возможной встрече президентов РФ и Украины в каком-либо другом месте, кроме Москвы, являются неуместными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».