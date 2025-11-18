Стандартизировать упаковку продуктов не нужно, но на ценнике должна быть указана цена в перерасчете на литр или килограмм, заявил председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре НСН.

«У нас принят ГОСТ, который стандартизирует упаковку. Но проблема в том, что это рекомендация, а не обязанность. В целом многообразие весов и упаковок выгодно и потребителям, и покупателям. Мы не хотим сделать все упаковки стандартными. Шринкфляция – это не зло, это сравнительно законный способ отъема денег в стиле Остапа Бендера. Но надо внести уточнения, чтобы на ценнике была вся информация. Например, сколько стоит товар в перерасчете на литр или кг. Тогда человеку будет понятно, и он уже будет принимать решение, какой бренд покупать. Поэтому стандарты для упаковок не нужны, просто нужно внести уточнения в закон. Для бизнеса это не потребует затрат – просто добавить в ценнике новую строчку. А покупатель сегодня должен потратить 40 минут, чтобы посчитать продукты из своей корзины», - рассказал он.

Шринкфляция – это маркетинговый ход, производители все правильно указывают на упаковке, покупатели могут получить необходимую информацию о продукте, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

