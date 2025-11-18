Россияне стали в три раза чаще покупать продукты в интернете
В карточке товара информации обычно больше, покупателю удобнее выбирать товар онлайн.
За последние пять лет в три раза уменьшился продуктовый сегмент рынка в офлайн, заявил председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре НСН.
«Продуктовые продажи у нас плавно перетекают в Е-ком. За последние пять лет в три раза уменьшился продуктовый сегмент рынка в офлайн. Это нормально, я не вижу в этом никаких проблем. В целом это лучше для потребителя. В карточке товара информации обычно больше. Там много информации на ценнике, плюс шрифт там побольше, что проще для покупателей. При этом для продуктов на маркетплейсах действуют такие же правила продажи и распространения, как и в обычных магазинах. Никаких проблем нет», - отметил он.
Шринкфляция – это маркетинговый ход, производители все правильно указывают на упаковке, покупатели могут получить необходимую информацию о продукте, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
