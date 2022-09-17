Песков посоветовал обратиться к доктрине после вопроса о применении ядерного оружия на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал перечитать военную доктрину, определяющую основы политики РФ в сфере ядерного сдерживания и перехода к применению ядерного оружия, из-за вопросов о возможности его использования на Украине.

Ракета «в кармане». Ядерное оружие является фактором сдерживания

«Читайте доктрину - там все написано», - заявил Песков в интервью РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе выступления на марафоне «Новые горизонты» напомнил, что Россия согласно своей доктрине не может нанести ядерный удар первой. Речь может идти только об ответном или встречном ударе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ВоенныеУкраинаЯдерное ОружиеДмитрий Песков
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