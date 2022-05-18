Вице-премьер Борисов: Россия не может первой применить ядерное оружие

Капремонт фасадов жилых домов начался в Москве

Более 20 тысяч москвичей за неделю посетили павильоны «Здоровая Москва»

До 80 тысяч молодых специалистов за два года нашли работу при помощи службы занятости Москвы

«Московское долголетие» проведёт массовый заход по скандинавской ходьбе

Памятник актёру Ульянову в Москве откроют в 2023 году