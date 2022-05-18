Вице-премьер Борисов: Россия не может первой применить ядерное оружие
Россия согласно своей доктрине не может нанести ядерный удар первой. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе выступления на марафоне «Новые горизонты».
«По нашей доктрине, по нашей стратегии Вооруженные силы Российской Федерации применяют только ответный или встречный удар», — указал зампред правительства.
Как отмечается в военной доктрине, определяющей основы политики государства в области ядерного сдерживания и перехода к применению ядерного оружия, использование этого вооружения возможно при поступлении достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) ее союзников, применении противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения в стране или на территории союзников. Также ядерное оружие может быть использовано в случае воздействия на критически важные государственные или военные объекты в РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, или агрессии против РФ с применением обычного вооружения, ставящей под угрозу существование государства.
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