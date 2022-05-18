Вице-премьер Борисов: Россия не может первой применить ядерное оружие

Россия согласно своей доктрине не может нанести ядерный удар первой. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе выступления на марафоне «Новые горизонты».

Военный эксперт пояснил, при каких условиях Россия применит ядерное оружие

«По нашей доктрине, по нашей стратегии Вооруженные силы Российской Федерации применяют только ответный или встречный удар», — указал зампред правительства.

Как отмечается в военной доктрине, определяющей основы политики государства в области ядерного сдерживания и перехода к применению ядерного оружия, использование этого вооружения возможно при поступлении достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) ее союзников, применении противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения в стране или на территории союзников. Также ядерное оружие может быть использовано в случае воздействия на критически важные государственные или военные объекты в РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, или агрессии против РФ с применением обычного вооружения, ставящей под угрозу существование государства.

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ФОТО: flickr.com // Alexey T
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