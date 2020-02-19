Песков: Поправки в Конституцию должны улучшить жизнь россиян

Поправки в Конституцию РФ, а также корректное исполнение федеральных законов – это дополняющие друг друга факторы, которые могли бы улучшить жизнь россиян. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, в январе Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию. Парламентарии приняли его в первом чтении. Они направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Между тем, ко второму чтению законопроекта были внесены поправки о неприкосновенности экс-президентов страны и ответственности премьер-министра перед главой государства за работу кабинета министров, отмечает RT. 13 февраля Владимир Путин назвал число поступивших предложений о поправках к Конституции серьёзным вызовом.

Срок представления поправок к соответствующему законопроекту был продлён до 2 марта, пишут «Известия».

Ранее стало известно, что Совете по правам человека при президенте приостановили работу над оценкой рисков предложенных Владимиром Путиным поправок в Конституцию. Об этом НСН сообщила руководитель рабочей группы СПЧ по конституционному реформированию, глава региональной общественной организации «Независимый экспертно-правовой совет» Мара Полякова.

«Приостановилась ситуация. Внутри группы большинство выступало за поддержку конкретного документа, но мы еще не пришли к окончательному выводу. Пока не удалось согласовать документ», - пояснила она.

