Песков подтвердил ужесточение порядка выезда за рубеж для госслужащих
Правила поездок за границу для ряда российских чиновников, руководителей и топ-менеджеров сотрудников государственных компаний, а также предпринимателей были ужесточены после начала специальной военной операции на Украине. Это подтвердил в интервью Financial Times официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он уточнил, что для каких-то вариантов приняты общие более строгие правила. Однако в отдельных случаях решения принимаются по каждому конкретному государственному служащему.
Как рассказал пресс-секретарь президента РФ, положительные или отрицательные решения о разрешении на заграничную поездку учитывают сферу деятельности данного гражданина и структурного подразделения, где он работает.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru