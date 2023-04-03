Песков подтвердил ужесточение порядка выезда за рубеж для госслужащих

Он уточнил, что для каких-то вариантов приняты общие более строгие правила. Однако в отдельных случаях решения принимаются по каждому конкретному государственному служащему.

Как рассказал пресс-секретарь президента РФ, положительные или отрицательные решения о разрешении на заграничную поездку учитывают сферу деятельности данного гражданина и структурного подразделения, где он работает.

