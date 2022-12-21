Песков подтвердил поездку Путина в зону проведения спецоперации

«Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да», – сказал пресс-секретарь главы государства в ответ на просьбу прокомментировать публикацию депутата Госдумы Андрея Гурулева о посещении Путиным зоны СВО.

Ранее сообщалось, что глава государства побывал в Объединенном штабе войск, задействованных в спецоперации. Там он ознакомился с работой штаба и встретился с командующими.

Напомним, Шойгу совершил облёт районов дислокации войск в зоне СВО и проверил передовые позиции российских подразделений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

