Песков подтвердил поездку Путина в зону проведения спецоперации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин недавно был в зоне спецоперации, сообщает «Российская газета».

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«Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да», – сказал пресс-секретарь главы государства в ответ на просьбу прокомментировать публикацию депутата Госдумы Андрея Гурулева о посещении Путиным зоны СВО.

Ранее сообщалось, что глава государства побывал в Объединенном штабе войск, задействованных в спецоперации. Там он ознакомился с работой штаба и встретился с командующими.

Напомним, Шойгу совершил облёт районов дислокации войск в зоне СВО и проверил передовые позиции российских подразделений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияВладимир ПутинДмитрий Песков
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