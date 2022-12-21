Песков подтвердил поездку Путина в зону проведения спецоперации
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин недавно был в зоне спецоперации, сообщает «Российская газета».
«Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да», – сказал пресс-секретарь главы государства в ответ на просьбу прокомментировать публикацию депутата Госдумы Андрея Гурулева о посещении Путиным зоны СВО.
Ранее сообщалось, что глава государства побывал в Объединенном штабе войск, задействованных в спецоперации. Там он ознакомился с работой штаба и встретился с командующими.
Напомним, Шойгу совершил облёт районов дислокации войск в зоне СВО и проверил передовые позиции российских подразделений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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