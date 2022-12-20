В Кремле анонсировали доклад Шойгу о ходе СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства доложит о ходе специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба Кремля.

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В сообщении говорится, что расширенное заседание Коллегии Минобороны 21 декабря проведёт президент РФ Владимир Путин.

«На заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2022 году, а также поставлены задачи на следующий год», - отметили в Кремле.

В пресс-службе добавили, что министр обороны доложит о количестве вооружения и военной техники, поступившей в войска в уходящем году, а также результатах международной деятельности ведомства и социальной защищенности военнослужащих.

Ранее Шойгу совершил облёт районов дислокации войск в зоне СВО и проверил передовые позиции российских подразделений, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
ТЕГИ:СпецоперацияСергей ШойгуМинобороны РФ
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