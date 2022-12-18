Шойгу проинспектировал войска в зоне спецоперации

На видеокадрах министр облетает на вертолете районы дислокации войск, проверяет передовые позиции российских подразделений в зоне спецоперации, укрепления и оборонительные рубежи. На передовой руководитель Минобороны пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение задач.

Особое внимание в ходе заслушивания командующих министр обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.

Гособоронзаказ в России в 2023 году будет увеличен в 1,5 раза. Об этом сообщил ранее министр обороны РФ на заседании коллегии Минобороны. По его словам, благодаря этому удастся обеспечить войска вооружением и техникой на 97%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

