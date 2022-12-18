Шойгу проинспектировал войска в зоне спецоперации
Российский глава Министерства обороны Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ, проинспектировав группировку войск в зоне проведения спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство РФ.
На видеокадрах министр облетает на вертолете районы дислокации войск, проверяет передовые позиции российских подразделений в зоне спецоперации, укрепления и оборонительные рубежи. На передовой руководитель Минобороны пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение задач.
Особое внимание в ходе заслушивания командующих министр обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.
Гособоронзаказ в России в 2023 году будет увеличен в 1,5 раза. Об этом сообщил ранее министр обороны РФ на заседании коллегии Минобороны. По его словам, благодаря этому удастся обеспечить войска вооружением и техникой на 97%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 531 / сут.
Умерли
393 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 269 / сут.
- Шойгу проинспектировал войска в зоне спецоперации
- Зеленский рассказал о серьезных проблемах с водоснабжением
- Захарова предрекла Евросоюзу экономические проблемы из-за антироссийских санкций
- Автомобиль скорой помощи задавил пешехода в Башкирии
- На Украине предупредили о критической ситуации с электроснабжением в Киеве
- Названы проигравшие от потолка цен на российскую нефть
- Погода в Крыму побила температурный рекорд
- Шольц перечислил причины не поставлять немецкие танки Украине
- СМИ: Украина пыталась убить начальника Генштаба РФ Герасимова
- Полковник США в отставке: Украина проиграла в конфликте с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru