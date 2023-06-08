Песков: Подрыв аммиакопровода «Тольятти - Одесса» усложнил «зерновую сделку»
Подрыв на аммиакопроводе «Тольятти - Одесса» усложнил ситуацию вокруг «зерновой сделки», считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В среду, 7 июня, стало известно о повреждении аммиакопровода «Тольятти — Одесса» в районе села Масютовка Харьковской области. Российское Минобороны обвинило Киев в диверсии. Назвав произошедшее террористическим актом, Минобороны отчиталось об отсутствии пострадавших среди российских военных.
Позже Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на ремонт аммиакопровода «Тольятти-Одесса» потребуется от одного до трех месяцев при наличии доступа к аммиакопроводу.
Однако вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, в свою очередь, заявил, что Россия не рассчитывает на доступ к ремонту аммиакопровода «Тольятти - Одесса», передает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Социальные координаторы оказали пациентам больниц более 115 тысяч услуг
- Песков заявил, что Путин держит на контроле ситуацию в Херсонской области
- Губернатор: ВСУ атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе
- «Своевременно объявит»: Песков рассказал об участии Путина в президентских выборах
- Помилование россиянки Сапеги оценили в Кремле
- Песков: Подрыв аммиакопровода «Тольятти - Одесса» усложнил «зерновую сделку»
- Госдеп США назвал страны, поставляющие электронику и микрочипы в Россию
- ВСУ выпустили по Шебекино 345 снарядов за сутки
- Песков: Путин поддержит Собянина на выборах мэра Москвы
- Собянин: В Новой Москве построят центры инноваций и импортозамещения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru