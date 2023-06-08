Песков: Подрыв аммиакопровода «Тольятти - Одесса» усложнил «зерновую сделку»

В среду, 7 июня, стало известно о повреждении аммиакопровода «Тольятти — Одесса» в районе села Масютовка Харьковской области. Российское Минобороны обвинило Киев в диверсии. Назвав произошедшее террористическим актом, Минобороны отчиталось об отсутствии пострадавших среди российских военных.

Позже Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на ремонт аммиакопровода «Тольятти-Одесса» потребуется от одного до трех месяцев при наличии доступа к аммиакопроводу.

Однако вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, в свою очередь, заявил, что Россия не рассчитывает на доступ к ремонту аммиакопровода «Тольятти - Одесса», передает RT.

