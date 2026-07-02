СМИ: Украина под массированной атакой ВС РФ

В настоящее время российская армия бьет по военным и стратегическим объектам. Применяются отечественные реактивные беспилотники «Герани-3», ракеты Х-101, «Калибры», «Искандеры» и «Цирконы». Под ударами находятся Киев, Бровары, Запорожье, Харьков, Сумы, Николаевская область и Павлоград.

По Киеву выпустили три «Искандера», по Броварам — четыре «Циркона». По предварительным данным, на окраине Киева уничтожили нефтебазу.

По украинской столице и Запорожью продолжают прилетать дроны, местные сообщают о повторных взрывах.

Вместо «Гераней-2» ВС РФ применяют «Герани-3», которые разгоняются до 660 км/ч вместо 150–200 км/ч, из-за чего у украинской ПВО остаётся меньше времени на перехват.

Взрывы также гремят в Харькове, Сумах, Николаевской области и Павлограде.

