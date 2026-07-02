В России рост цен на бензин достиг 20% за год

За неделю с 23 по 29 июня бензин прибавил еще 1,6%, а дизельное топливо стало дороже на 2,2%, сообщает Росстат. По сравнению с предыдущей неделей (3% и 2,7%, соответственно) произошло замедление, однако за месяц топливо подорожало на 6,7%, а дизель на 6,9%. С начала года цены на них выросли на 11,6% и 11%, соответственно.

Месячный рост цен на бензин оказался максимальным рекордным с июля 2009 года и попал в список сильнейших за четверть века ведения статистики Росстата.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что компании держат рост цен на бензин в пределах инфляции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

