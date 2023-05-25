Песков: поддерживая Киев, страны Запада поддерживают терроризм

По его словам, само ведомство подтверждает, что использует террористические методы, а значит и все руководство Украины можно назвать террористическим режимом.

Песков также подчеркнул, что США вместе с союзниками, ​поддерживая Киев, тем самым, поддерживают его террористические методы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что за атаками дронов на Кремль стоит Киев, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

