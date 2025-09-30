Песков: РФ поддерживает план Трампа по урегулированию в секторе Газа

По отметил, что никаких сигналов соответствующих сигналов о совместной реализации плана от Вашингтона не поступало.

Также Песков указал, что Москва приветствеют любые усилия, направленные на мирное урегулирование, и поддерживает план Трампа.

«Конечно же, мы желаем, чтобы этот план был реализован, чтобы это помогло выйти в мирное русло... на Ближнем Востоке», - заключил представитель Кремля.

Ранее Трамп представил состоящий из 20 пунктов план по завершению конфликта в Газе, предусматривающий, в том числе, временное управление анклавом технократическим властям под международным надзором, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

