Песков: РФ поддерживает план Трампа по урегулированию в секторе Газа
Россия не принимает участия в плане президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По отметил, что никаких сигналов соответствующих сигналов о совместной реализации плана от Вашингтона не поступало.
Также Песков указал, что Москва приветствеют любые усилия, направленные на мирное урегулирование, и поддерживает план Трампа.
«Конечно же, мы желаем, чтобы этот план был реализован, чтобы это помогло выйти в мирное русло... на Ближнем Востоке», - заключил представитель Кремля.
Ранее Трамп представил состоящий из 20 пунктов план по завершению конфликта в Газе, предусматривающий, в том числе, временное управление анклавом технократическим властям под международным надзором, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
