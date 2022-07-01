Песков: Письменного послания от Зеленского Путину не было

Никакого письменного послания переданного от президента Украины Владимира Зеленского через лидера Индонезии Джоко Видодо, глава российского государства Владимир Путин не получал. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Речь не идет о каком-то письменном послании», — уточнил представитель Кремля.

При этом он не стал пояснять, было ли послание передано в устной форме.