Песков: Письменного послания от Зеленского Путину не было
Никакого письменного послания переданного от президента Украины Владимира Зеленского через лидера Индонезии Джоко Видодо, глава российского государства Владимир Путин не получал. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Речь не идет о каком-то письменном послании», — уточнил представитель Кремля.
При этом он не стал пояснять, было ли послание передано в устной форме.
Накануне президент Индонезии Джоко Видодо посетил Москву с официальным визитом и на пресс-конференции объявил о том, что привез Путину от Зеленского послание.
На Украине факт передачи сообщения не подтвердили. Глава пресс-службы украинского президента Сергей Никифоров заявил местным СМИ, что Зеленский, если захочет к кому-то обратиться, то сделает это публично в своих ежедневных обращениях.
Ранее сообщалось, что президент Индонезии Видодо передал Путину послание от Зеленского.
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