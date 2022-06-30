Президент Индонезии Видодо передал Путину послание от Зеленского

Президент Индонезии Джоко Видодо передал главе РФ Владимиру Путину послание от украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости. Глава Индонезии рассказал об этом во время пресс-конференции в Москве по итогам российско-индонезийских переговоров на высшем уровне.

«Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами»,— подчеркнул Видодо.

Накануне глава Индонезии побывал с визитом в Киеве, где провел встречу с Зеленским.