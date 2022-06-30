Президент Индонезии Видодо передал Путину послание от Зеленского

Президент Индонезии Джоко Видодо передал главе РФ Владимиру Путину послание от украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости. Глава Индонезии рассказал об этом во время пресс-конференции в Москве по итогам российско-индонезийских переговоров на высшем уровне.

«Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами»,— подчеркнул Видодо.

Накануне глава Индонезии побывал с визитом в Киеве, где провел встречу с Зеленским.

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Во время пресс-конференции в Москве он также сообщил, что сам предложил украинскому лидеру доставить послание лично Владимиру Путину. Видодо добавил, что вопросы мира всегда были приоритетными для внешней политики Индонезии, и поэтому, сейчас важно продвигать мирное урегулирование, а также открыть диалог между Россией и Украиной.

Ранее СМИ рассказали о недовольстве развивающихся стран антироссийскими санкциями Запада.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийПутинКиевМоскваИндонезия
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