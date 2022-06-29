СМИ: президент Индонезии предложил Зеленскому передать личное послание Путину
Президент Индонезии Джоко Видодо предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передать личное послание Владимиру Путину. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Ранее стало известно, что индонезийский президент прибыл с визитом в Киев 29 июня. Отмечается, что он стал первым из лидеров стран Азии, посетившим Украину после 24 февраля.
Как ожидается, после визита в Киев, Видодо поедет в Россию, где встретится с президентом Путиным.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 028 / сут.
Умерли
381 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 680 / сут.
- Украина и Индонезия договорились о безвизовом режиме между странами
- Бельгия с 1 июля приостановит выдачу туристических виз в РФ
- СМИ: президент Индонезии предложил Зеленскому передать личное послание Путину
- НАТО пока не готово дать Грузии каких-либо обещаний
- Во Франции введут чеки на продукты
- Чехия намерена передать Украине беспилотники для разведки
- «От Шотландии до Техаса»: В Совфеде указали, кто может признать ДНР и ЛНР
- Столтенберг: НАТО начала готовиться к противостоянию с Россией в 2014 году
- Лондон санкциями против России разогнал цены на никель и палладий
- Лавров прибыл с визитом в Минск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru