СМИ: президент Индонезии предложил Зеленскому передать личное послание Путину

Президент Индонезии Джоко Видодо предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передать личное послание Владимиру Путину. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Ранее стало известно, что индонезийский президент прибыл с визитом в Киев 29 июня. Отмечается, что он стал первым из лидеров стран Азии, посетившим Украину после 24 февраля.

Как ожидается, после визита в Киев, Видодо поедет в Россию, где встретится с президентом Путиным.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.