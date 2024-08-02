Песков: Переговоры по обмену заключенными велись по линии ФСБ и ЦРУ
Переговоры по вопросу обмена заключенными между Россией и США проходили по линии ФСБ и ЦРУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это была главная линия, по которой достигалась договоренность», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Песков подчеркнул, что обмен был сложным.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Вашингтон вели обмен заключенными по линии спецслужб, и к процессу не были привлечены даже дипломаты.
Накануне ФСБ объявила о возвращении в РФ восьми россиян, которые были задержаны и содержались под стражей в ряде стран НАТО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru