Песков: Переговоры по обмену заключенными велись по линии ФСБ и ЦРУ

Переговоры по вопросу обмена заключенными между Россией и США проходили по линии ФСБ и ЦРУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Это была главная линия, по которой достигалась договоренность», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков подчеркнул, что обмен был сложным.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Вашингтон вели обмен заключенными по линии спецслужб, и к процессу не были привлечены даже дипломаты.

Накануне ФСБ объявила о возвращении в РФ восьми россиян, которые были задержаны и содержались под стражей в ряде стран НАТО.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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