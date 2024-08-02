Песков: Переговоры по обмену заключенными велись по линии ФСБ и ЦРУ

«Это была главная линия, по которой достигалась договоренность», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков подчеркнул, что обмен был сложным.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Вашингтон вели обмен заключенными по линии спецслужб, и к процессу не были привлечены даже дипломаты.

Накануне ФСБ объявила о возвращении в РФ восьми россиян, которые были задержаны и содержались под стражей в ряде стран НАТО.

