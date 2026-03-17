Как дефицит мощностей для дата-центров повлияет на доступ в интернет в России

Падение темпов роста рынка центров обработки данных не должно сказаться на простых потребителях, заявил НСН глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.

Дефицит мощностей для создания новых дата-центров в России не должен привести к замедлению интернета, однако проблема требует системного решения, заявил НСН глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.

В московском регионе мощности коммерческих дата-центров (центров обработки данных) вообще оказались практически исчерпаны: загрузка превысила 95%. Такие цифры отражены в мартовском обзоре BusinesStat.

«Для обычного потребителя это ничего особого не означает. На скорости интернета это не должно сказаться. Дата-центры используются, как правило, операторами связи для размещения своих баз данных, контента. Конечно, есть определённая доля частных клиентов центров обработки данных (ЦОД), но, всё-таки, это в основном корпоративный сегмент. Есть собственные ЦОД, есть арендованные – это Яндекс, сотовые, проводные операторы, различные структуры типа видеостримингов, VK Видео, других видеоплатформ», - отметил собеседник НСН.

По его словам, статистика свидетельствует, что рост объёма данных для хранения очевидно требует новых мощностей, которые пока не ясно откуда брать.

«Изменение закона о персональных данных в своё время дало резкий скачок развития ЦОД в России. Очевидно, что требуется введение новых центров обработки данных. Однако они потребляют огромное количество электроэнергии, с которой у нас не так всё просто», - заключил Денис Кусков.

Одной из ключевых причин спада динамики ввода новых мощностей на рынке коммерческих дата-центров тало также сокращение иностранных инвестиций после 2022 года. Ситуацию осложнило подорожание оборудования на фоне санкций.

Аналитики называют и ряд других факторов, вызывающих замедление рынка. Многие предприятия еще не поняли преимущества использования ЦОДов и продолжают хранить данные на собственных серверах, что может быть менее надежным и безопасным. Кроме того, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», российским дата-центрам серьёзную конкуренцию оказывают крупные международные провайдеры облачных услуг.

ФОТО: Дата-центр
