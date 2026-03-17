Трамп заявил, что Макрон «очень скоро» покинет пост президента Франции
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «в ближайшее время покинет свой пост». Об этом он сказал в беседе с журналистами.
Американский лидер также сообщил, что операция США против Ирана завершится в ближайшее время. При этом он раскритиковал страны НАТО за отказ поддержать действия Вашингтона, назвав такую позицию ошибочной.
Трамп добавил, что разочарован альянсом, подчеркнув, что Соединенные Штаты потратили на НАТО триллионы долларов, не получив сопоставимой поддержки.
Помимо этого, президент США выразил недовольство премьер-министром Великобритании Киром Стармером и заявил, что Вашингтон «в ближайшее время предпримет определенные шаги» в отношении Кубы, передает «Радиоточка НСН».
- Президент Финляндии объяснил отказ НАТО помогать США с Ираном
- Трамп заявил, что Макрон «очень скоро» покинет пост президента Франции
- Как дефицит мощностей для дата-центров повлияет на доступ в интернет в России
- Сарик Андреасян приступил к съёмкам фильма «Костомаров»
- СМИ: Иран впервые задействовал управляемую ракету против США и Израиля
- Трамп: США не нуждаются в помощи НАТО в операции против Ирана
- Доводят до крайности: Как мошенники толкают своих жертв на убийства
- Милонов обиделся на Нарусову из-за слов об Александровской колонне
- В Москве девушка по указанию мошенников пыталась убить пенсионерку
- Чихнул - плати: Как наказать коллегу за свою болезнь