Трамп заявил, что Макрон «очень скоро» покинет пост президента Франции

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «в ближайшее время покинет свой пост». Об этом он сказал в беседе с журналистами.

Американский лидер также сообщил, что операция США против Ирана завершится в ближайшее время. При этом он раскритиковал страны НАТО за отказ поддержать действия Вашингтона, назвав такую позицию ошибочной.

Трамп: США не нужно работать с Европой по Украине

Трамп добавил, что разочарован альянсом, подчеркнув, что Соединенные Штаты потратили на НАТО триллионы долларов, не получив сопоставимой поддержки.

Помимо этого, президент США выразил недовольство премьер-министром Великобритании Киром Стармером и заявил, что Вашингтон «в ближайшее время предпримет определенные шаги» в отношении Кубы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампЭммануэль Макрон

Горячие новости

Все новости

партнеры