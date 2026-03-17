Трамп заявил, что Макрон «очень скоро» покинет пост президента Франции

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «в ближайшее время покинет свой пост». Об этом он сказал в беседе с журналистами.

Американский лидер также сообщил, что операция США против Ирана завершится в ближайшее время. При этом он раскритиковал страны НАТО за отказ поддержать действия Вашингтона, назвав такую позицию ошибочной.