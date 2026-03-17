У любого человека есть грань, когда он способен потерять над собой контроль, и мошенники умело находят людей, у которых этот порог низкий. Об этом НСН рассказал клинический психолог Павел Жавнеров.

За последние несколько дней СМИ сообщили о шокирующих случаях, когда мошенники уже не просто заставляют своих жертв взять кредит, но толкают их на реальные преступления. Доказательство тому — громкая история с молодым футболистом Даниилом Секачем из команды «Урал», который сначала пришел грабить по указанию злоумышленников, а затем совершил убийство и еще ряд противоправных действий. Сам он заявил, что долгое время находился под влиянием мошенников. Жавнеров раскрыл, как у мошенников получается зомбировать своих жертв.

«Мошенники так обрабатывают жертву, что постепенно дают ей более сложные задания. Но при этом человек, выполняя их, находится в расшатанном состоянии. Если человек в состоянии сильного аффекта, сильной злости, то в этот момент он способен совершить такие действия. Злоумышленники втираются в доверие не за один день, они могут играть на слабостях людей, о которых они узнают в процессе разговора и таким образом заставляют их все больше переходить черту. Кто-то может в какой-то момент остановиться, а есть те, кто настолько расшатан эмоционально, что им уже все равно. Так что мошенники рано или поздно находят человека, который может выполнить всю цепочку действий вплоть до убийства», - заявил он.