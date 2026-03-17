Доводят до крайности: Как мошенники толкают своих жертв на убийства
Павел Жавнеров заявил НСН, что самой желанной добычей для мошенников являются молодые люди, так как они еще не умеют здраво рассуждать и их легко вывести из равновесия.
У любого человека есть грань, когда он способен потерять над собой контроль, и мошенники умело находят людей, у которых этот порог низкий. Об этом НСН рассказал клинический психолог Павел Жавнеров.
За последние несколько дней СМИ сообщили о шокирующих случаях, когда мошенники уже не просто заставляют своих жертв взять кредит, но толкают их на реальные преступления. Доказательство тому — громкая история с молодым футболистом Даниилом Секачем из команды «Урал», который сначала пришел грабить по указанию злоумышленников, а затем совершил убийство и еще ряд противоправных действий. Сам он заявил, что долгое время находился под влиянием мошенников. Жавнеров раскрыл, как у мошенников получается зомбировать своих жертв.
«Мошенники так обрабатывают жертву, что постепенно дают ей более сложные задания. Но при этом человек, выполняя их, находится в расшатанном состоянии. Если человек в состоянии сильного аффекта, сильной злости, то в этот момент он способен совершить такие действия. Злоумышленники втираются в доверие не за один день, они могут играть на слабостях людей, о которых они узнают в процессе разговора и таким образом заставляют их все больше переходить черту. Кто-то может в какой-то момент остановиться, а есть те, кто настолько расшатан эмоционально, что им уже все равно. Так что мошенники рано или поздно находят человека, который может выполнить всю цепочку действий вплоть до убийства», - заявил он.
Жавнеров раскрыл, что злоумышленники, как правило, выбирают психологически слабых людей или категоричных – молодежь.
«На самом деле нельзя сказать, что это должен быть какой-то псих. Просто у него могут быть определённые акцентуации - некие косвенные признаки или черты каких-то психических расстройств. Его нельзя назвать психически больным, просто его доводят до такого состояния. У каждого человека есть та степень, когда он способен потерять над собой контроль. Просто у кого-то порог потери контроля гораздо ниже. Как правило, это молодые люди. Когда у них еще не хватает опыта, но при этом есть категоричность, что существует только добро и зло. Если мы 18-летнему юноше скажем, что эти люди обидели его мать, то он будет считать их врагами и хотеть им навредить», – привел пример клинический психолог.
Ранее стало известно о студентке, которая пыталась убить пенсионерку под влиянием мошенников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
