Сарик Андреасян приступил к съёмкам фильма «Костомаров»

Лента посвящена олимпийскому чемпиону, двукратному чемпиону мира по фигурному катанию Роману Костомарову, который выступил продюсером проекта. Роль спортсмена сыграет Кирилл Зайцев, а Анна Снаткина - его супругу Оксану Домнину.

По словам Андреасяна, новый фильм не только о спорте - это кино о преодолении и любви, а также о том, «что даже после самых тяжелых испытаний жизнь может начаться заново».

«Жизненный путь Романа Костомарова — это не просто хроника побед великого фигуриста, это история человека, который оказался на грани и нашел в себе силы вернуться», — подчеркнул режиссёр.

Ранее в 2023 году Костомаров попал в больницу из-за тотального вирусно-бактериального поражения легких. Осложнения привели к ампутации стоп и кистей, однако спортсмен смог вернуться к полноценной жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».