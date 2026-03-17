Сарик Андреасян приступил к съёмкам фильма «Костомаров»
Режиссёр Сарик Андреасян приступил к съёмкам спортивной драмы «Костомаров». Об этом со ссылкой на дистрибьютора «Атмосфера кино» сообщает РБК.
Лента посвящена олимпийскому чемпиону, двукратному чемпиону мира по фигурному катанию Роману Костомарову, который выступил продюсером проекта. Роль спортсмена сыграет Кирилл Зайцев, а Анна Снаткина - его супругу Оксану Домнину.
По словам Андреасяна, новый фильм не только о спорте - это кино о преодолении и любви, а также о том, «что даже после самых тяжелых испытаний жизнь может начаться заново».
«Жизненный путь Романа Костомарова — это не просто хроника побед великого фигуриста, это история человека, который оказался на грани и нашел в себе силы вернуться», — подчеркнул режиссёр.
Ранее в 2023 году Костомаров попал в больницу из-за тотального вирусно-бактериального поражения легких. Осложнения привели к ампутации стоп и кистей, однако спортсмен смог вернуться к полноценной жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
