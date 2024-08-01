Путин встретил вернувшихся после обмена россиян у трапа самолета

Президент России Владимир Путин встретил россиян, вернувшихся после обмена, прямо у трапа самолета, сообщает РИА Новости.

Президент лично прибыл в аэропорт, чтобы встретить приземлившийся рейс. Глава государства поздравил россиян с возвращением на родину после обмена.

Самолет с освобожденными в Турции россиянами прибыл в аэропорт Внуково

По информации источника РИА Новости в российском ведомстве, среди возвращенных граждан, освобожденных в ходе обмена, были Артем Дульцев, Анна Дульцева, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин и несовершеннолетние дети.

Также в Россию вернулся россиянин Вадим Красиков, который ранее отбывал пожизненное заключение в Германии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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