Трамп: США не нуждаются в помощи НАТО в операции против Ирана
17 марта 202618:59
США не нужна помощь со стороны НАТО и других союзников в операции против Ирана. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
В своей соцсети Truth Social он отметил, что о нежелании участвовать в военной операции Вашингтон проинформировали большинство «союзников».
«Мы больше не желаем помощи стран НАТО — она нам никогда и не была нужна! То же самое касается Японии, Австралии или Южной Кореи», - заключил глава Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что США не были обязаны помогать Североатлантическому Альянсу с поддержкой Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Президент Финляндии объяснил отказ НАТО помогать США с Ираном
- Трамп заявил, что Макрон «очень скоро» покинет пост президента Франции
- Как дефицит мощностей для дата-центров повлияет на доступ в интернет в России
- Сарик Андреасян приступил к съёмкам фильма «Костомаров»
- СМИ: Иран впервые задействовал управляемую ракету против США и Израиля
- Трамп: США не нуждаются в помощи НАТО в операции против Ирана
- Доводят до крайности: Как мошенники толкают своих жертв на убийства
- Милонов обиделся на Нарусову из-за слов об Александровской колонне
- В Москве девушка по указанию мошенников пыталась убить пенсионерку
- Чихнул - плати: Как наказать коллегу за свою болезнь