Милонов обиделся на Нарусову из-за слов об Александровской колонне

Жители привыкли к многочисленным ярким культурным событиям на Дворцовой площади Петербурга, и пока заезды байкеров там никому не мешали, заявил НСН Виталий Милонов.

Александровская колонна Петербурга видела многое, однако ни байкеры, ни военная техника ей не вредят, а жители города привыкли и рады постоянным культурным событиям и мероприятиям в центре города. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы и уроженец Ленинграда Виталий Милонов.

Сенатор Людмила Нарусова попросила кандидата на пост прокурора Санкт-Петербурга Андрея Гуришева спасти Александровскую колонну в Петербурге от рок-концертов и байкеров, пишет «Фонтанка». Она отметила, что «постоянные рок-фестивали и забеги создают огромную нагрузку на уникальное архитектурное сооружение». Милонов не согласился с коллегой.

«Дворцовая площадь является центром Санкт-Петербурга, там проходят разные центральные мероприятия, и это нормально. Александровская колонна видела многое: и революционных матросов, и толпы сторонников покойного супруга Людмилы Борисовны Анатолия Александровича Собчака, когда люди выходили на митинги и поддерживали его. Ничего с ней не будет. И если бы действительно Людмила Борисовна опиралась на некие данные ученых-инженеров, которые бы говорили о каких-то тревожных признаках, то, безусловно, на это можно было бы обратить внимание», - рассказал он.

Милонов поддержал запрет уличных музыкантов в Петербурге

Также Милонов отметил, что даже прохождение военной техники во время парада в мае никак не вредит колонне.

«Я уверен, что большинство петербуржцев рады, что у нас в городе проходят такие значимые мероприятия. А что касается байкеров, мне, как человеку, который сам участвует в открытии сезона, это обидно слышать. Уж наши мотоциклы точно Александровской колонне никак не мешают. Никаких серьезных вибраций для колонны мотоцикл не создает. И даже те парады, которые проходят в мае с прохождением техники, тоже для колонны совершенно безопасны», - подытожил Милонов.

Ранее Милонов в беседе с НСН выступил против запрета повозок с лошадьми в исторической части Санкт-Петербурга, назвав их символом города. Вместо этого он призвал регламентировать эту деятельность и ввести красивую униформу извозчика, например.

ФОТО: РИА Новости
