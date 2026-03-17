Александровская колонна Петербурга видела многое, однако ни байкеры, ни военная техника ей не вредят, а жители города привыкли и рады постоянным культурным событиям и мероприятиям в центре города. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы и уроженец Ленинграда Виталий Милонов.

Сенатор Людмила Нарусова попросила кандидата на пост прокурора Санкт-Петербурга Андрея Гуришева спасти Александровскую колонну в Петербурге от рок-концертов и байкеров, пишет «Фонтанка». Она отметила, что «постоянные рок-фестивали и забеги создают огромную нагрузку на уникальное архитектурное сооружение». Милонов не согласился с коллегой.

«Дворцовая площадь является центром Санкт-Петербурга, там проходят разные центральные мероприятия, и это нормально. Александровская колонна видела многое: и революционных матросов, и толпы сторонников покойного супруга Людмилы Борисовны Анатолия Александровича Собчака, когда люди выходили на митинги и поддерживали его. Ничего с ней не будет. И если бы действительно Людмила Борисовна опиралась на некие данные ученых-инженеров, которые бы говорили о каких-то тревожных признаках, то, безусловно, на это можно было бы обратить внимание», - рассказал он.