Взыскать через суд компенсацию с коллеги за свою болезнь на практике крайне сложно, так как придется доказать целый ряд фактов, к тому же в конце концов ответственность за безопасное рабочее пространство несет работодатель. Об этом НСН рассказал президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Работники могут требовать компенсацию за болезнь от коллеги, пишет ТАСС. Так, сотрудники имеют право обратиться в суд, если заболели из-за действий или бездействия коллеги, заявили юристы. Пострадавшие могут взыскать расходы на лечение, медикаменты, утраченный заработок и моральный ущерб. Трунов раскрыл, что все далеко не так просто, как кажется.

«Теоретически эта история возможная, но практически она очень сложная. Чтобы взыскать ущерб, затраты на лечение, нужно доказать все элементы гражданской ответственности, противоправное поведение. То есть коллега не должен был выходить на работу больным, а вышел. Доказать вред, что вы реально заболели, понесли определенные расходы. Доказать причинно-следственную связь, что заразились именно от него, а не где-то еще. Доказать вину коллеги, что он знал о болезни и действовал умышленно или неосторожно. Также нужно доказать, что именно этот коллега был источником инфекции, и что заражение произошло именно на работе. То есть если есть совпадение, что вы в одном кабинете, например. Но на практике суды практически всегда говорят, что невозможно установить источник заражения с достаточной степенью достоверности», - рассказал он.