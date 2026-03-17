Чихнул - плати: Как наказать коллегу за свою болезнь
Игорь Трунов напомнил, что суды практически всегда приходят к выводу, что нельзя с точностью установить, кто конкретно стал источником заражения.
Взыскать через суд компенсацию с коллеги за свою болезнь на практике крайне сложно, так как придется доказать целый ряд фактов, к тому же в конце концов ответственность за безопасное рабочее пространство несет работодатель. Об этом НСН рассказал президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
Работники могут требовать компенсацию за болезнь от коллеги, пишет ТАСС. Так, сотрудники имеют право обратиться в суд, если заболели из-за действий или бездействия коллеги, заявили юристы. Пострадавшие могут взыскать расходы на лечение, медикаменты, утраченный заработок и моральный ущерб. Трунов раскрыл, что все далеко не так просто, как кажется.
«Теоретически эта история возможная, но практически она очень сложная. Чтобы взыскать ущерб, затраты на лечение, нужно доказать все элементы гражданской ответственности, противоправное поведение. То есть коллега не должен был выходить на работу больным, а вышел. Доказать вред, что вы реально заболели, понесли определенные расходы. Доказать причинно-следственную связь, что заразились именно от него, а не где-то еще. Доказать вину коллеги, что он знал о болезни и действовал умышленно или неосторожно. Также нужно доказать, что именно этот коллега был источником инфекции, и что заражение произошло именно на работе. То есть если есть совпадение, что вы в одном кабинете, например. Но на практике суды практически всегда говорят, что невозможно установить источник заражения с достаточной степенью достоверности», - рассказал он.
При этом Трунов подчеркнул, что есть исключительные детали, которые могут увеличить шансы на привлечение к ответственности. Однако, как правило, вся ответственность за безопасность на работе лежит на работодателе.
«Однако иск может иметь большую перспективу, если есть исключительные обстоятельства. То есть у коллеги была подтверждена заразная болезнь, допустим, тесты на ковид, грипп, если у вас был подтвержденный контакт с ним. Или есть медицинская экспертиза, подтверждающая высокую вероятность передачи вирусов. Но на практике фокус всегда смещается на работодателя, так как на нем лежит обязанность обеспечить безопасные условия труда, и он же и несет в последствии всю ответственность, вплоть до уголовной», - подытожил он.
Ранее HR-специалисты рассказали НСН, что токсичных коллег могут уволить, наняв более неконфликтных и эффективных сотрудников, но в отдельных случаях их отправляют на психологические тренинги.
