Лукашенко: Байден не имел отношения к обмену заключенными

По словам политика, обмен состоялся по линии спецслужб, к процессу не привлекали даже дипломатов. При этом Минск оказал содействие, белорусская сторона «помогла чем могла».

«Людей освободили, которых на Западе пожизненно заключили. Правда, на этом кто-то типа президента США авторитет свой набивает, хоть он к этому не имел никакого отношения... Мы договорились, что тихо будем делать», — рассказал президент.

Ранее Белый дом сообщил, что Джо Байден не контактировал с президентом РФ Владимиром Путиным относительно обмена заключенными.

