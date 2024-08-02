Лукашенко: Байден не имел отношения к обмену заключенными

Президент США Джо Байден не имел отношения к обмену заключенными между Россией и западными странами. Об этом заявил лидер Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

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По словам политика, обмен состоялся по линии спецслужб, к процессу не привлекали даже дипломатов. При этом Минск оказал содействие, белорусская сторона «помогла чем могла».

«Людей освободили, которых на Западе пожизненно заключили. Правда, на этом кто-то типа президента США авторитет свой набивает, хоть он к этому не имел никакого отношения... Мы договорились, что тихо будем делать», — рассказал президент.

Ранее Белый дом сообщил, что Джо Байден не контактировал с президентом РФ Владимиром Путиным относительно обмена заключенными.

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Фото: president.gov.by
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