ФСБ сообщила о возвращении из заключения в странах НАТО восьми россиян

Центр общественных связей ФСБ сообщил о возвращении в Россию восьми россиян, которые были задержаны и содержались под стражей в нескольких странах НАТО.

В сообщении указано, что 1 августа в аэропорту Анкары состоялся обмен, в ходе которого были возвращены восемь граждан России, находившихся под стражей в нескольких странах НАТО, а также несовершеннолетние дети.

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Ранее сообщалось, что в рамках обмена Москве были возвращены лица, задержанные по обвинениям в нарушении экспортных ограничений, шпионаже, хакерской деятельности, а также Вадим Красников, который в Германии был приговорен к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

В свою очередь, Россия передала западным странам американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, а также оппозиционных деятелей, осужденных по различным статьям Уголовного кодекса, включая дела о распространении фейков о военных. Среди них — Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (признаны Минюстом иноагентами), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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