ФСБ сообщила о возвращении из заключения в странах НАТО восьми россиян

Центр общественных связей ФСБ сообщил о возвращении в Россию восьми россиян, которые были задержаны и содержались под стражей в нескольких странах НАТО.

В сообщении указано, что 1 августа в аэропорту Анкары состоялся обмен, в ходе которого были возвращены восемь граждан России, находившихся под стражей в нескольких странах НАТО, а также несовершеннолетние дети.