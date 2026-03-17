Президент Финляндии объяснил отказ НАТО помогать США с Ираном

Отказ стран НАТО участвовать в обеспечении судоходства в Ормузском проливе связан с тем, что союзники не были заранее предупреждены об операции против Ирана. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, его слова приводит Yle.

По его словам, если партнеров не информируют о предстоящих действиях, их реакция может отличаться. Он также отметил, что у Финляндии нет необходимой техники для отправки в регион Ближнего Востока.