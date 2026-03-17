Президент Финляндии объяснил отказ НАТО помогать США с Ираном

Отказ стран НАТО участвовать в обеспечении судоходства в Ормузском проливе связан с тем, что союзники не были заранее предупреждены об операции против Ирана. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, его слова приводит Yle.

По его словам, если партнеров не информируют о предстоящих действиях, их реакция может отличаться. Он также отметил, что у Финляндии нет необходимой техники для отправки в регион Ближнего Востока.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал ряд стран, включая Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Великобританию, направить корабли для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. Однако государства Евросоюза отказались участвовать в операции.

На фоне эскалации конфликта в регионе судоходство через пролив практически остановилось. Этот маршрут является ключевым для поставок нефти и сжиженного природного газа с Ближнего Востока, а страховые компании уже повышают премии и пересматривают условия покрытия из-за роста рисков, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Ebrahim Noroozi / AP / TASS
ТЕГИ:НАТОИранСШАФинляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры