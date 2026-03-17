В Москве девушка по указанию мошенников пыталась убить пенсионерку
Правоохранители задержали в Москве 20-летнюю девушку, которая по указанию телефонных мошенников, пыталась убить пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служюба Следственного комитета РФ.
В ведомстве указали, что злоумышленникам удалось убедить девушку в том, что она является внештатным сотрудником правоохранительных органов, её задача - выявление иноагентов.
Отмечается, что 14 марта ей было дано задание ликвидировать местную жительницу. Попытка оказалась безуспешной - родственнки потерпевшей обезвредили нападавшую.
«Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору», — говорится в сообщении.
Ранее эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская заявила «Радиоточке НСН», что жертвами мошенников сегодня становятся не только пенсионеры.
Горячие новости
- Президент Финляндии объяснил отказ НАТО помогать США с Ираном
- Трамп заявил, что Макрон «очень скоро» покинет пост президента Франции
- Как дефицит мощностей для дата-центров повлияет на доступ в интернет в России
- Сарик Андреасян приступил к съёмкам фильма «Костомаров»
- СМИ: Иран впервые задействовал управляемую ракету против США и Израиля
- Трамп: США не нуждаются в помощи НАТО в операции против Ирана
- Доводят до крайности: Как мошенники толкают своих жертв на убийства
- Милонов обиделся на Нарусову из-за слов об Александровской колонне
- В Москве девушка по указанию мошенников пыталась убить пенсионерку
- Чихнул - плати: Как наказать коллегу за свою болезнь