СМИ: Иран впервые задействовал управляемую ракету против США и Израиля
Иран впервые использовал управляемую баллистическую ракету «Хадж Касем» в ходе текущего конфликта с США и Израилем. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на данные Корпуса стражей исламской революции.
По информации КСИР, ракета была задействована в рамках 59-го этапа операции «Правдивое обещание 4». В ходе этой серии ударов иранские силы атаковали американские военные базы в Катаре, Кувейте, Бахрейне, эмирате Фуджейра, а также в Иракском Курдистане. Помимо этого, удары были нанесены по целям в ряде израильских городов, включая Тель-Авив, Западный Иерусалим и Бейт-Шемеш.
Агентство обращает внимание, что это первое применение данной ракеты именно в нынешнем противостоянии, хотя ранее сообщалось о ее использовании в июньском конфликте 2025 года. Тогда ее описывали как тактическую управляемую твердотопливную баллистическую ракету.
Ракета «Хадж Касем» была впервые представлена в 2020 году. Заявленная дальность ее действия достигает 1,4 тысячи километров, передает «Радиоточка НСН».
- Трамп заявил, что Макрон «очень скоро» покинет пост президента Франции
- Как дефицит мощностей для дата-центров повлияет на доступ в интернет в России
- Сарик Андреасян приступил к съёмкам фильма «Костомаров»
- СМИ: Иран впервые задействовал управляемую ракету против США и Израиля
- Трамп: США не нуждаются в помощи НАТО в операции против Ирана
- Доводят до крайности: Как мошенники толкают своих жертв на убийства
- Милонов обиделся на Нарусову из-за слов об Александровской колонне
- В Москве девушка по указанию мошенников пыталась убить пенсионерку
- Чихнул - плати: Как наказать коллегу за свою болезнь
- Лавров и Фидан обсудили Иран и «Турецкий поток»