СМИ: Иран впервые задействовал управляемую ракету против США и Израиля

Иран впервые использовал управляемую баллистическую ракету «Хадж Касем» в ходе текущего конфликта с США и Израилем. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на данные Корпуса стражей исламской революции.

По информации КСИР, ракета была задействована в рамках 59-го этапа операции «Правдивое обещание 4». В ходе этой серии ударов иранские силы атаковали американские военные базы в Катаре, Кувейте, Бахрейне, эмирате Фуджейра, а также в Иракском Курдистане. Помимо этого, удары были нанесены по целям в ряде израильских городов, включая Тель-Авив, Западный Иерусалим и Бейт-Шемеш.

СМИ: Белый дом начал операцию в Иране без стратегии

Агентство обращает внимание, что это первое применение данной ракеты именно в нынешнем противостоянии, хотя ранее сообщалось о ее использовании в июньском конфликте 2025 года. Тогда ее описывали как тактическую управляемую твердотопливную баллистическую ракету.

Ракета «Хадж Касем» была впервые представлена в 2020 году. Заявленная дальность ее действия достигает 1,4 тысячи километров, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
