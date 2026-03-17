СМИ: Иран впервые задействовал управляемую ракету против США и Израиля

Иран впервые использовал управляемую баллистическую ракету «Хадж Касем» в ходе текущего конфликта с США и Израилем. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на данные Корпуса стражей исламской революции.

По информации КСИР, ракета была задействована в рамках 59-го этапа операции «Правдивое обещание 4». В ходе этой серии ударов иранские силы атаковали американские военные базы в Катаре, Кувейте, Бахрейне, эмирате Фуджейра, а также в Иракском Курдистане. Помимо этого, удары были нанесены по целям в ряде израильских городов, включая Тель-Авив, Западный Иерусалим и Бейт-Шемеш.