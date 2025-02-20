Песков переадресовал вопрос о подготовке наступления ВСУ в Брянской области в Минобороны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что ВСУ якобы готовятся к наступлению на Брянскую область. Представитель Кремля сказал, что это вопрос «непосредственно по деталям хода специальной военной операции», и лучше его адресовать непосредственно Минобороны.

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Ранее в СМИ появилась информация, что якобы ВСУ планируют напасть на Брянскую область, чтобы сорвать переговоры по урегулированию конфликта с США.

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что ему сообщили, что бойцы 810-й бригады Вооружённых сил РФ пересекли границу с Украиной в Курской области. По его словам, российские военные «вышли на территорию противника».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:СпецоперацияБрянская ОбластьДмитрий Песков

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