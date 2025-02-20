Ранее в СМИ появилась информация, что якобы ВСУ планируют напасть на Брянскую область, чтобы сорвать переговоры по урегулированию конфликта с США.

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что ему сообщили, что бойцы 810-й бригады Вооружённых сил РФ пересекли границу с Украиной в Курской области. По его словам, российские военные «вышли на территорию противника».

