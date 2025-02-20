Песков: Москва фиксирует разногласия между Вашингтоном и Киевом

Москва фиксирует разногласия между Вашингтоном и Киевом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о том, считают ли в Кремле пост президента США Дональда Трампа свидетельством разногласий между США и Украиной. По словам Пескова, видны «определенные разногласия».

До этого Дональд Трамп разместил пост, в котором назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов». Также он поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине.

Ранее Владимир Путин заявил, что Дональд Трамп до момента своего избрания обещал быстро решить украинский кризис, но его позиция изменилась после того, как он вступил в должность и стал получать детальную информацию. По словам Путина, это совершенно естественная вещь, передает «Радиоточка НСН».

