Путин: Российские войска пересекли границу с Украиной в Курской области

Бойцы 810-й бригады Вооружённых сил РФ пересекли границу с Украиной в Курской области. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 510 солдат и САУ «Panzerhaubitze»

В ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге он указал, что это «самая последняя информация», которую ему доложили «буквально час назад».

«Сегодня ночью бойцы... пересекли границу РФ и Украины и вышли на территорию противника», - отметил глава государства.

Он также добавил, что российская армия наступает по всей линии боевого соприкосновения.

Ранее Путин заявил, что утратившим жилье жителям Курской области будут ежемесячно выплачивать по 65 тысяч рублей - до полного освобождения региона, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Серей Бобылев
ТЕГИ:Курская ОбластьВооруженные Силы РФВладимир ПутинСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры