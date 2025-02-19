Путин: Российские войска пересекли границу с Украиной в Курской области
Бойцы 810-й бригады Вооружённых сил РФ пересекли границу с Украиной в Курской области. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
В ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге он указал, что это «самая последняя информация», которую ему доложили «буквально час назад».
«Сегодня ночью бойцы... пересекли границу РФ и Украины и вышли на территорию противника», - отметил глава государства.
Он также добавил, что российская армия наступает по всей линии боевого соприкосновения.
Ранее Путин заявил, что утратившим жилье жителям Курской области будут ежемесячно выплачивать по 65 тысяч рублей - до полного освобождения региона, сообщает RT.
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