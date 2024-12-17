Песков переадресовал в Минобороны вопрос о северокорейских военных

«Это вопрос к Минобороны», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

На вопрос о возможности временного прекращения огня на Рождество, он сказал, что пока этот вопрос остается открытым.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что масштабный рождественский обмен пленными между Россией и Украиной сорвался по вине Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

