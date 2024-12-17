Песков переадресовал в Минобороны вопрос о северокорейских военных
17 декабря 202400:29
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о якобы погибших в Курской области военных Северной Кореи, сообщает RT.
«Это вопрос к Минобороны», — заявил пресс-секретарь президента РФ.
На вопрос о возможности временного прекращения огня на Рождество, он сказал, что пока этот вопрос остается открытым.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что масштабный рождественский обмен пленными между Россией и Украиной сорвался по вине Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru