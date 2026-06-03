Песков: СВО продолжается, чтобы не было ударов по регионам России
Специальная военная операция продолжается, чтобы атак по регионам России не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
Представитель Кремля прокомментировал удары ВСУ по объектам инфраструктуры в Кронштадте, а также Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. Ранее территорию города атаковали украинские дроны, пострадали несколько человек, пишет RT.
«Я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция», - подчеркнул Песков.
Кроме того, пресс-секретарь напомнил о заявлении МИД РФ, в котором говорится, что ответы Москвы на атаки будут носить системный характер.
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