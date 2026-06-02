СМИ: РФ проводит массированную атаку на стратегические объекты Украины

Используются «Герани», Х-101, «Искандеры» и «Цирконы». Взрывы гремят в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Чернигове и Сумской области. В Сумской области Шостка принимает один из самых мощных ударов за ночь. Беспилотники атакуют пороховой завод «Звезда». В городе прогремели не меньше 15 взрывов.

Киев накрыли ракетами и дронами. В городе частично пропало электроснабжение, под удар попали ТЭЦ и подстанции. По предварительным данным, по украинской столице прилетели около 10 ракет и 25 «Гераней». «Цирконы» и «Искандеры» бьют по стратегическим объектам Киева. В городе слышны мощные взрывы, после прилётов видно зарево.

Всего над территорией Украины работают более 80 «Гераней». Ракеты Х-101 сейчас пролетают над Сумской областью. Баллистика атакует Киев, Харьков, Днепропетровскую, Запорожскую, Полтавскую и Черкасскую области.

Харьков принимает удары по Киевскому и Слободскому районам. Запорожье продолжает принимать удары по промышленным объектам. Взрывы также гремят в Днепре, Харькове и подконтрольном ВСУ Запорожье.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил госсекретарю США Марко Рубио о том, что Москва начинает системные удары по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд Вооружённых сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

