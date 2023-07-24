«Враг маскируется»: БПЛА атаковали Москву, едва не долетев до здания Минобороны РФ
Утром 24 июля Москву попытались атаковать два беспилотника, все они были подавлены. При этом упавший БПЛА на Комсомольском проспекте не долетел лишь несколько сотен метров до здания Минобороны РФ.
Украина утром 24 июля попыталась осуществить террористическую атаку по объектам в Москве двумя беспилотниками, они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что после подавления БПЛА потерпели крушение. По данным министерства, пострадавших в результате попытки атаки нет.
Об атаке беспилотников первым сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что около 4:00 утра БПЛА нанесли удары по двум нежилым зданиям. Мэр указывал, что серьезных разрушений и пострадавших нет. Telegram-каналы со ссылкой на жителей Юго-Западного и Южного административных округов сообщали, что были слышны взрывы.
Так, в результате атаки одного беспилотника был поврежден дом № 17 на Комсомольском проспекте, сообщал ТАСС. Тогда же Дептранс Москвы сообщил, что движение по проспекту в сторону области у дома № 18 было перекрыто. По данным Telegram-канала «112», в двухэтажном здании была разрушена кровля, а в доме напротив выбиты стекла. В соседнем доме также было «нарушено остекление». Сообщается, что были выбиты стекла в магазинах.
Второй БПЛА попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева. По сообщениям ТАСС, был слышен взрыв, пострадавших нет. Беспилотник попал в высотное здание, на котором была вывеска «Леруа Мерлен». Как сообщало РИА Новости, около здания «Леруа Мерлен» на проспекте Лихачева видны машины скорой помощи, полиции и пожарные машины. По данным агентства, на место подъехал и автомобиль ФСБ. Движение по проспекту Лихачева также перекрыли.
При этом беспилотники не просто пролетели МКАД – они влетели в контур третьего транспортного кольца (ТТК). Более того, тот, что упал на Комсомольском проспекте, не долетел несколько сотен метров до здания Минобороны РФ.
Между тем военные и эксперты отмечают, что БПЛА могут долететь до Москвы как с территории России, так и с Украины. Гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в интервью НСН заявлял, что долететь до столицы с территории Украины с легкостью могут именно БПЛА самолетного типа. По его словам, системы ПВО не могут определить, вражеский ли это дрон, поэтому БПЛА не сбиваются сразу у границы.
«Раньше Подмосковья их не снимают, потому что сегодня ни силы ПВО, ни другие структуры не в состоянии отличить «хорошего» от «плохого». Летит машина, которая одинаково видна на радарах – и злоумышленник, и добросовестная машина. Должно быть оборудование на борту, которое позволяет идентифицировать воздушное судно. Это тоже не панацея, так как враг быстро мимикрирует, маскируется. Должны быть запросы кода, связь с пилотом. Тогда можно будет очень четко снимать все, что перелетает границу. Беспилотники облетают охранные территории, угрожающего полета нет, вот их не трогают. У нас хорошая система ПВО, но нужна комплексная система мер, а у нас только технические, только РЭБ, которая скоро будет очень малоэффективной», — говорил он.
В свою очередь генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой рассказывал в интервью НСН, что нужно делать в случае обнаружения беспилотников. Он отметил, что нужно сразу звонить в МЧС, полицию, на телефоны «горячей линии» и сообщать об увиденном.
«В случае обнаружения дронов в небе нужно сразу звонить непосредственно в службу МЧС, в полицию, на телефоны «горячей линии» и сообщать об увиденном, поскольку полеты беспилотников у нас сегодня законодательно запрещены. Отмечу, что не следует пытаться, например, самостоятельно поймать дрон», — сказал Липовой.
Ранее, 4 июля, Минобороны сообщало, что Украина пыталась атаковать пятью беспилотниками объекты в Москве и Московской области. Тогда четыре БПЛА на территории Новой Москвы были уничтожены средствами ПВО. Еще один БПЛА был подавлен средствами РЭБ и потерпел крушение на территории Одинцовского района. В аэропорту Внуково вводили временные ограничения на прием и вылет самолетов.
При этом восемь беспилотников атаковали Москву и Подмосковье 30 мая. Тогда Сергей Собянин отмечал, в результате атаки БПЛА незначительные повреждения получило несколько многоквартирных жилых домов. Беспилотники были замечены, в частности, в районах Рублевки и Ильинского шоссе. Несколько БПЛА тогда упали в Красногорском районе в селе Ильинское и деревне Тимошкино, сообщает «Радиоточка НСН».
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