«Враг маскируется»: БПЛА атаковали Москву, едва не долетев до здания Минобороны РФ

Между тем военные и эксперты отмечают, что БПЛА могут долететь до Москвы как с территории России, так и с Украины. Гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в интервью НСН заявлял, что долететь до столицы с территории Украины с легкостью могут именно БПЛА самолетного типа. По его словам, системы ПВО не могут определить, вражеский ли это дрон, поэтому БПЛА не сбиваются сразу у границы.

«Раньше Подмосковья их не снимают, потому что сегодня ни силы ПВО, ни другие структуры не в состоянии отличить «хорошего» от «плохого». Летит машина, которая одинаково видна на радарах – и злоумышленник, и добросовестная машина. Должно быть оборудование на борту, которое позволяет идентифицировать воздушное судно. Это тоже не панацея, так как враг быстро мимикрирует, маскируется. Должны быть запросы кода, связь с пилотом. Тогда можно будет очень четко снимать все, что перелетает границу. Беспилотники облетают охранные территории, угрожающего полета нет, вот их не трогают. У нас хорошая система ПВО, но нужна комплексная система мер, а у нас только технические, только РЭБ, которая скоро будет очень малоэффективной», — говорил он.

В свою очередь генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой рассказывал в интервью НСН, что нужно делать в случае обнаружения беспилотников. Он отметил, что нужно сразу звонить в МЧС, полицию, на телефоны «горячей линии» и сообщать об увиденном.

«В случае обнаружения дронов в небе нужно сразу звонить непосредственно в службу МЧС, в полицию, на телефоны «горячей линии» и сообщать об увиденном, поскольку полеты беспилотников у нас сегодня законодательно запрещены. Отмечу, что не следует пытаться, например, самостоятельно поймать дрон», — сказал Липовой.