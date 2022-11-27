В Кремле отреагировали на резолюцию Европарламента об РФ - «спонсоре терроризма»

«Та ситуация, когда такая оголтелая русофобия и ненависть к России просто льется через край. Но это не носит какого-то юридически обязывающего характера. Вот так к этому и надо относиться», - пояснил Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев объяснил, что специальная военная операция Российской Федерации на Украине не может быть квалифицирована как спонсирование терроризма, в связи с чем вердикт парламента Нидерландов признать Россию страной - спонсором терроризма является юридически безграмотным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».