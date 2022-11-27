В Кремле отреагировали на резолюцию Европарламента об РФ - «спонсоре терроризма»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментируовал принятую Европарламентом резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма». По мнению пресс-секретаря президента РФ, оголтелая русофобия и ненависть к России уже льются через край, но сам документ не носит юридически обязывающего характера.

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«Та ситуация, когда такая оголтелая русофобия и ненависть к России просто льется через край. Но это не носит какого-то юридически обязывающего характера. Вот так к этому и надо относиться», - пояснил Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев объяснил, что специальная военная операция Российской Федерации на Украине не может быть квалифицирована как спонсирование терроризма, в связи с чем вердикт парламента Нидерландов признать Россию страной - спонсором терроризма является юридически безграмотным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковРоссияТерроризмЕвропарламент
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