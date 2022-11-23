В МИД РФ предложили признать Европарламент «спонсором идиотизма»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале прокомментировала принятие Европарламентом резолюции о признании России «спонсором терроризма».
В ответ она предложила признать Европарламент спонсором идиотизма.
«Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма», - написала она.
Ранее 494 депутата Европарламента проголосовали за резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма», 58 парламентариев выступили против, ещё 44 воздержались, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 631 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 785 / сут.
- Родители детей-инвалидов получат право на дополнительные выходные
- В МИД РФ предложили признать Европарламент «спонсором идиотизма»
- В Евросоюзе заявили, что полностью заместили российский газ
- Мишустин пообещал серьезные изменения на рынке труда
- Полный локдаун: Молдавия с Приднестровьем остались без света после ударов по Украине
- Россия потребовала обеспечить ядерную безопасность на фоне атак ЗАЭС
- Энергоблоки Южно-Украинской АЭС были аварийно остановлены
- В Госдуме приняли закон о приостановке госслужбы в связи с частичной мобилизацией
- В МИД Казахстана призвали Россию отреагировать на негативные высказывания о республике
- Мишустин заявил об устойчивости и адаптивности экономики РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru