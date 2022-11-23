В МИД РФ предложили признать Европарламент «спонсором идиотизма»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале прокомментировала принятие Европарламентом резолюции о признании России «спонсором терроризма».

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В ответ она предложила признать Европарламент спонсором идиотизма.

«Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма», - написала она.

Ранее 494 депутата Европарламента проголосовали за резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма», 58 парламентариев выступили против, ещё 44 воздержались, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЕвропарламентМария ЗахароваМИД РФ
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